Etter å ha gått to år på Bygg- og anleggsteknikk ved Saggrenda Videregående i Kongsberg, ville Eliassen bytte yrkesretning.

Da tok han grep og publiserte et innlegg i Facebookgruppen «Småjobber Buskerud».

– Jeg takker for at jeg fant den gruppa, tok tak i meg selv og publiserte den teksten. Det er kanskje noe av det smarteste jeg har gjort på en god stund, sier Eliassen.

Skjermbilde av Facebookinnlegget Foto: Facebook

Etter én uke ble Eliassen kontaktet av bemanningsbyrået Vicario, som igjen utplasserte Marcus til Expandia, som er leverandør av midlertidige lokaler i Krokstadelva. Deretter gikk det bare oppover.

– Hos Expandia tok jeg truckførerbeviset, noe som har vært avgjørende for den jobben jeg har i dag.

Tilfeldig kom Eliassen over en fast stilling hos Carlsen Fritzøe AS. Han søkte, og kort tid etter ble han innkalt til intervju og tilbudt stillingen om fast jobb.

Marcus Eliassen kjører truck daglig for å frakte materialer til kundene trygt rundt. Foto: Azad Razaei / NRK

– For dumt å bare sitte på ræva

– Tømreryrket var ikke noe for meg. Jeg liker meg bedre her hvor jeg kan ha en mer variert hverdag og møte mennesker, sier Eliassen.

Svein Fossum, informasjonssjef i Manpower, bekrefter at det er et umettelig behov for medarbeidere i Bygg- og anleggsbransjen, men samtidig vanskelig å få tak i folk.

– Det er helt supert at sosiale medier kan bidra til nye medarbeidere. Vi er positive til dette, og ser at det er en helt naturlig arena i 2019, sier Fossum.

Sosiale medier er mer og mer vanlig for å komme seg inn i arbeidslivet, mener informasjonssjef i Manpower, Sven Fossum. Foto: Eskeland/Zebic / NRK

Tidligere hadde Marcus Eliassen vært i kontakt med Nav, men var ikke særlig fornøyd med systemet. For han var det viktig å tjene penger gjennom hardt arbeid og god kundeservice.

– Det blir for dumt å bare sitte på ræva og bare få penger, sier Eliassen.

Sosiale medier som en viktig arena

Inger Anne Speilberg, direktør i Nav Vestre Viken, blir glad for å høre Eliassen sin vei til fast jobb. De hører stadig om historier der sosiale medier har vært en bidragsfaktor for å skaffe seg jobb.

Inger Anne Speilberg i Nav Vestre Viken er positiv til sosiale medier som en jobbsøkerarena. Foto: Ola Walberg / NRK

– Vi er kjent med at folk som er aktive brukere av sosiale medier oftere får napp og at det åpner seg nye muligheter når du kanskje får et bein innafor et sted, sånn som han har gjort. Det er kjempefint, sier Speilberg.

Som mener noe av det viktigste er å ta initiativ.

– Det er jo kjempebra at det lønner seg å være aktiv og være frempå for å vise seg frem. Det er godt å se at folk lykkes ved å ta initiativ på egen hånd, sier Speilberg.

Og et eksempel på dette er Marcus Eliassen. Han kan bekrefte at det lønner seg å være frempå og å ta i bruk sosiale medier for å skaffe seg jobb.

– Det har egentlig bare vært masse flaks, og bare gripe sjansen hele tiden. Det har lønnet seg å stå på. Man må ikke gi seg, oppfordrer Eliassen.