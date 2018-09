Mann omkom på Høgfjell i Ådal

En mann i 60-årene omkom i en ulykke under felling av et tre på Høgfjell ved Ådal på Ringerike. Mannen fikk treet over seg under dugnadsarbeid, da de ryddet en sykkelløype. Det var ingen vitner til ulykken. Mannen ble funnet av andre i dugnadslaget.