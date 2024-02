Onsdag morgen fikk politiet en telefon fra en nabo om en alvorlig skadd mann i et leilighetskompleks i Drammen sentrum. Da nødetatene kom fram ble en mann i 60-åra erklært død.

Etter å ha gått fra dør til dør i de andre leilighetene i huset, fant de en skadd mann som ble fraktet til sykehus. 48-åringen var først siktet for grov kroppsskade, men denne er nå endret til drap.

– Hva viser den foreløpig obduksjonsrapporten?

– Den gir grunnlag for den siktelsen som nå er endret til drap. Hva konkret den viser, ønsker jeg ikke å gå ut med på det nåværende tidspunkt, sier politiadvokat Ole Jacob Garder til NRK.

Dette er det 13. drapet i Norge i løpet av årets første måned.

Disse 13 ble drept i Norge i januar Ekspander/minimer faktaboks Så langt i 2024 er 13 personer drept i Norge, i 10 ulike drapssaker. 2023 var det verste drapsåret i Norge på lenge, med 38 drepte personer. Dette er drapssakene i januar 2024: 1. januar: Elin Nordhei Bordi (46) og Terje Åsmund Nordhei (46) og en mann i slutten av tenårene blir funnet døde i en bolig i Sørfold i Nordland. Politiet tror tenåringen, som var henholdsvis sønn og stesønn av de to voksne, drepte dem før han tok sitt eget liv. Han er også siktet for drapsforsøk på sin elleve år gamle søster. 2. januar: 30 år gamle Rahavy Varatharajan blir funnet skutt og drept i en bil i Elverum. Den antatte gjerningsmannen, en 32 år gammel mann, blir funnet svært alvorlig skadd i samme bil. 32-åringen dør senere av skadene. 2. januar: En mann i 50-årene blir funnet død i en bolig i Stavern i Larvik kommune. Hans samboer, en kvinne i 40-årene, siktes for drap og etterlyses internasjonalt. Denne etterlysningen blir senere trukket tilbake, og grunnlaget for siktelsen er svekket. Kvinnen er fremdeles ikke funnet. 6. januar: En latvisk kvinne i 30-årene blir funnet død på Fefor Høyfjellshotell i Nord-Fron kommune i Gudbrandsdalen. En mann er pågrepet og siktet for drap. Begge to jobbet på hotellet. 7. januar: 33 år gamle Tina Milena Solberg blir funnet død i en utbrent bil på Blomøy i Øygarden kommune utenfor Bergen. En mann hun har to felles barn med, blir pågrepet og siktet for drap. Mannen erkjenner straffskyld. 9. januar: En mann i 30-årene blir funnet livløs og med stikkskader på utsiden av en bolig i bydelen Laksevåg i Bergen. Mannen blir fraktet til sykehus, men erklæres død kort tid senere. En annen mann i 30-årene pågripes og siktes for drap. 23. januar: Politiet rykker ut til en hendelse i en bolig i Skogbygda i Nes på Romerike. Fire personer blir funnet døde i boligen. Politiet åpner drapsetterforskning og tror at den antatte gjerningsmannen er blant de døde. En av de drepte var ansatt i Øst politidistrikt, noe som gjør at Oslo politidistrikt får ansvaret for etterforskningen. 26. januar: 75 år gamle Aina Hynne blir funnet hardt skadd på en adresse i Kirkenær i Grue kommune. Hun døde senere av skadene. En mann i 30-årene er pågrepet og siktet for drap. 27. januar: En kvinne i 40-årene siktes for medvirkning til drap etter at det er funnet levninger av et menneske på gården hennes i Løten i Innlandet. En mann som hadde tilhold på gården, ble meldt savnet 12. januar. Kvinnen ble pågrepet 24. januar, og da lød siktelsen på medvirkning til frihetsberøvelse. Kvinnen nekter straffskyld. 31. januar: En mann i 60-åra ble funnet død i en leilighet i Drammen. Kort tid etter ble en 48-åring pårgrepet i en naboleilighet i det samme huset. Han ble først siktet for grov kroppsskade, og deretter ble siktelsen utvidet til drap.

Nyoperert

I dag ble den siktede fremstilt for varetektsfengsling i Hokksund, samtidig som han selv lå på Drammen sykehus.

Advokat Ketil Magnus Berg representerer den siktede 48-åringen etter at en mann ble drept i Drammen. Foto: Eivind Bulie / NRK

– Han ligger skadd på sykehus, så jeg har ikke hatt mulighet til å snakke med ham om saken ennå, men jeg har på vegne av ham bedt om at han ikke skal fengsles, sier forsvarer Ketil Magnus Berg til NRK.

– Hva slags skader har han?

– Det ønsker jeg ikke gå inn på nå, men han er operert og kommer til å bli værende på sykehus noen dager.

Berg håper å få snakket med klienten sin i løpet av fredag kveld.

Dømt for drapsforsøk

Fredag ettermiddag ble mannen varetektsfengslet i fire uker, med brev og besøksforbud. Det er det samme som politiet begjærte.

Politiadvokat Ole Jacob Garder. Foto: Eivind Bulie / NRK

– Bakgrunnen for det er at vi står overfor en svært alvorlig sak, og da er det sentralt for politiet å ha siktede i varetekt i en sånn fase, sånn at han ikke gis mulighet til å påvirke vitner eller på annen måte ødelegge bevis, sier Garder.

Politiet håper å få avhørt den siktede i løpet av helga.

48-åringen har vært i en konflikt med avdøde tidligere, skriver VG. Dette er en sak som ble henlagt av politiet.

Siktede ble i Hardanger tingrett i juli 2017 dømt til fire og et halvt års fengsel for et drapsforsøk i Odda i november 2016, skriver avisa. Han knivstakk da en nabo i blokka han bodde i.

På spørsmål fra NRK om det er beslaglagt noe våpen i leiligheten, ønsker ikke Kostveit å kommentere dette. Politiet sier det er tidlig i etterforskningen.

Sjekker overvåkingskameraer

Mannen i 60-åra ble funnet på en adresse rett ved Drammenselva i sentrum. Huset består av åtte leiligheter.

Den avdøde er bosatt i en av leilighetene, og den siktede ble funnet i en annen leilighet enn avdødes.

De siste dagene har politiet både avhørt naboer og søkt etter eventuelle andre vitner. Politiet har hentet inn overvåkingsbilder fra området rundt Landfalløya.

Det var en nabo i leilighetskomplekset som varslet politiet, som ikke vil utdype mer om hva vedkommende fortalte. Det er ikke kjent om det var andre personer til stede i leiligheten i løpet av natta og morgenen.