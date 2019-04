Mann funnet bevisstløs

Mannen ble funnet i Nedre Storgate like over midnatt.

– Politiet vet ikke hva som har skjedd i forkant eller hva som har skjedd på stedet, forteller jourhavende jurist i Sørøst politidistrikt Ann Iren Svane Mathiassen.

Operasjonsleder Truls Fjeld i Sørøst politidistrikt sier til NTB at noen kan ha påført mannen skader.

– Det kan også være fall, sier Fjeld.

Han ønsker ikke å kommentere hvilke skader det er snakk om eller hvor på kroppen, men sier det er snakk om støtskader.

VET IKKE ÅRSAK: Politiet vet ikke årsaken til at en mann i 60-årene ble funnet bevisstløs i Drammen sentrum i natt. Mannen skal ha store skader, ifølge politiet. Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix

Mannen er fraktet til Oslo universitetssykehus og får behandling der.

– Tilstanden hans er kritisk og han har vært bevisstløs hele tiden, opplyser jourhavende jurist Svane Mathiassen.

Fikk hjelp av fire menn

Fire unge menn skal ha hjulpet til med førstehjelp før nødetatene kom fram.

– Politiet har oversikt over hvem de fire unge mennene er, sier Svane Mathiassen.

De har status som vitner i saken og er ikke mistenkt, skriver NTB.

Mennene forlot stedet da ambulansepersonell kom til.

Jourhavende jurist Temina Sharif, sier til NTB at politiet har kommet i kontakt med en av de unge mennene, og at det er foretatt avhør. Hun kjenner ikke til hva som kom fram under avhøret.

Svane Mathiassen forteller at det skal gjøres vitneavhør utover dagen.

– Alle de fire mennene vil derfor bli avhørt av politiet, sier hun.

FIKK HJELP: Mannen i 60-årene fikk hjelp av fire unge menn før ambulansepersonell kom til stedet. Politiet vet hvem personene er og vil avhøre de i løpet av dagen. Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix

Kvinne varslet om hendelsen

Det var en kvinne som meldte ifra til AMK-sentralen om den hardt skadde mannen.

– Vi har hatt en kort samtale med kvinnen som fant den skadde 60-åringen, forteller Svane Mathiassen.

Politiet ønsker foreløpig ikke å si noe om det er en relasjon mellom mannen og kvinnen som fant han.

Ønsker å komme i kontakt med vitner

Politiet opplyser at de ønsker å komme i kontakt med andre vitner som kan ha informasjon eller opplysninger om hva som har skjedd.

Svane Mathiassen forteller at det blir gjort en rekke undersøkelser og etterforskningsskritt utover dagen.

– Vi etterforsker bredt med tanke på hva som kan ha skjedd, sier hun.

Politiet undersøker også om det er videoovervåking på stedet.