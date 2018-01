Dommen falt i Ringerike tingrett fredag.

– Jeg besøkte min klient i og vi gikk igjennom dommen. Det går nok i retning av at den dommen vil bli påanket fra tiltaltes side, sier mannens forsvarer, Oscar Ihlebæk, til NRK.

56-åringens forsvarer, Oscar Ihlebæk. Foto: Laila Nguyen / NRK

– Det har sammenheng med flere forhold. Han er ilagt forvaring og det er klart at han er nødt til å forholde seg til det nå. Og holde det opp mot hva som blir hans fremtidige liv i fengselet, forklarer Ihlebæk.

Forsvareren forteller at 56-åringen søndag fikk med seg dommen på cella.

– Det er et spørsmål om han skal underlegges forvaringsreaksjon, eller om han skal ha en tidsbegrenset straff. Det er det vi må vurdere nøyere. Jeg opplever at dommen er en grundig dom og at den er godt skrevet, forteller Ihlebæk.

Erkjente seg skyldig

Mannen erkjente seg skyldig i drapet under rettssaken i desember. Han har tidligere forklart at han ønsket å ramme sedelighetsdømte.

I forklaringen til politiet få dager etter drapet sa mannen, som er trebarnsfar, at han for over 20 år siden begynte å «jakte på griser».

– Han bestemte seg for å ta livet av pedofile. Han syns det var vanskelig å finne dem siden politiet og staten gir dem nye navn etter at de har sonet ferdig, står det i politiforklaringen.

Slipte våpen i fengselet

Aktor la da ned påstand om 21 års forvaring. Statsadvokat Mari Gjersøe sa i sin prosedyre under rettssaken at 56-åringen hadde planlagt drapet i to-tre uker, at han hadde markert datoen for drapet i kalenderen og brukte natta før drapsdagen på å slipe smørkniven som ble brukt som drapsvåpen.

Den 56 år gamle mannen satt på drapstidspunktet i fengsel for drapet på en vaktmester på Oppsal i 2014. Han var dømt til fengsel i 17 og et halvt år for dette drapet.

– Fikk pedofile servert på en tallerken

I forklaringen sier 56-åringen også at han følte han hadde god tid til å planlegge drap på pedofile i fengsel, siden han sonet en lang straff.

– Han føler at han fikk pedofile servert på en tallerken, leste aktor Mari Gjersøe fra forklaringen.

Han har også forklart at han ønsket å drepe ytterligere to personer, men at han ikke rakk dette.

Mannen som ble drept, satt varetektsfengslet i påvente av at en overgrepssak skulle opp i retten. Han var tidligere domfelt sju ganger for overgrep mot mindreårige.