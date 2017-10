Mangler båtplasser

Hurum kommune mangler oppimot 1000 båtplasser, skriver Røyken og Hurums Avis. Daglig leder for Hurum havner, Ann Kristin Hagby Røisland, var til stede på det siste formannskapsmøtet. Der fortalte hun politikerne at det må flere faste båtplasser til for at politikernes ønske om økt tilflytting skal gå i oppfyllelse.