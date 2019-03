Mange ungdommer slutter på grunn av treneren

Det har i mange år vært stor bekymring over det store frafallet av tenåringer som driver med idrett. Når ungdommer kommer til videregående skole, har over halvparten sluttet med organisert idrett.

– Det er viktig at det er aksept for å drive med idrett fire ganger i uka eller én gang i uka, avhengig av hva utøverne ønsker.

Hedda Berntsen er i innspurten på en doktorgradsavhandling på Norges idrettshøgskole. Hun har samarbeidet med professor Elsa Kristiansen ved Universitetet i Sørøst-Norge på studiet om trenere og frafall i ungdomsidretten. Foto: Lise Åserud / SCANPIX

Det sier Hedda Berntsen, som er doktorgradsstipendiat ved Norges idrettshøgskole og som selv er verdensmester i telemarkkjøring, har en VM-bronse i alpint og OL-sølv fra skicross.

I en fersk studie undersøker hun konsekvensene av at ungdommen selv ikke får bestemme premissene for hvorfor de driver med idrett.

– Det typiske er en trener som allerede har bestemt at du driver med idrett fordi du skal bli god. Hvis utøveren opplever at dette er noe de ikke ønsker, da er det mismatch mellom treneren og utøverens innstilling til idretten. Da ser vi at de føler seg kontrollert, og da det er fare på ferde.

– Ble for hardt

Etter at Robin Jordalen i fjor overtok som trener for Konneruds håndballjenter 2005, økte han treningsmengden til tre treninger i uka. Da var det ganske raskt flere spillere som sluttet på drammenslaget.

– Det ble litt mer organisert og litt mer seriøst. Jeg er en ambisiøs trener, forklarer Jordalen.

25 jenter fra Konnerud i Drammen er med på håndballaget der Robin Jordalen er trener. Noen av dem ønsker å spille i B-serien og trener mindre enn de aller ivrigste, og Jordalen mener de klarer å finne en balanse mellom de ulike ønskene. Foto: Caroline Bækkelund Hauge / NRK

– Hva gjør du hvis noen av spillerne dine trener bare fordi de synes det er gøy og ikke vil satse?

– Det handler om å gi de det samme tilbudet som alle de andre. Det er helt fair at man er med på et lag for å ha det sosialt, det tillater vi også her. Samtidig som vi også legger til rette for dem som har lyst til å satse.

Hanna Solsrud tror grunnen til at en del av lagvenninnene sluttet etter at Jordalen overtok, var fordi de syntes det ble for hardt. Men Jordalens trenerstil passer godt for henne.

– Robin får meg til å utvikle meg og får meg til å føle meg sett. Han er en veldig god trener selv om han er streng noen ganger.

Hanna Solsrud sier den viktigste grunnen til at hun spiller håndball, er fordi det er gøy. Foto: Caroline Bækkelund Hauge / NRK

Kan ikke kontrollere utøverne

En trener som har en støttende stil, som får utøveren til å føle tilhørighet og selvstendighet, er de som lykkes med å forhindre frafall, mener Berntsen.

– Det hjelper ikke å forklare at det er viktig med egentreninger i helgene eller samlinger hele høsten, så lenge ikke utøveren selv synes det er viktig for egen idrettsdeltakelse, forklarer Berntsen.

– Betyr det at treneren må høre mer på utøverne?

– Ja. Til syvende og sist er det vanskelig å kontrollere utøverne til å drive med idrett av en annen grunn enn det de selv føler er den viktigste årsaken.