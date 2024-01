– Jeg var ikke redd, men min eneste frykt var at han skulle unnslippe og påføre sin kone eller meg mer skade.

Slik minnes og forteller Mahrous Dib Alkhatib om det grufulle som skjedde våren 2022 i den ellers så fredfulle bygda Norefjord i Nore og Uvdal.

I 2013 rømte 42-åringen fra krig og elendighet i Syria sammen med sin kone og deres fire barn, tre jenter og én gutt.

Først flyktet familien til Libanon. I 2021 søkte de lykken i Norge og vesle Rødberg i Nore og Uvdal.

Besøksforbud etter vold i nære relasjoner

Det er fredag morgen 20. mai, ett år etter at de gjorde rødberginger av seg. Barna er sendt avgårde til skolen. Mahrous og kona er som vanlig på vei til norskkurs.

– Vi hadde tatt bussen til skolen. Cirka 200, 300 meter unna busstoppet hører jeg plutselig noen skrike. Jeg snur meg og ser en person som angriper en kvinne med kniv. Så ser jeg mannen stikke henne, sier Mahrous.

Gjerningsmannen (50) som er av syrisk opprinnelse hadde på det tidspunktet hatt besøksforbud mot sin kone i flere måneder etter vold i nære relasjoner. Inntil hendelsen 20. mai hadde han ikke brutt besøksforbudet.

Ifølge tiltalen, ble kvinnen knivstukket tre ganger, i brystet og i armen. Det resulterte blant annet i en punktert lunge.

Ble selv stukket med kniv

Mahrous sier han ikke tenkte, han bare løp mot dem av instinkt for å gripe inn. For å beskytte kvinnen som var i ferd med å bli knivdrept på åpen gate.

– Dette er noe jeg har lært i min arabiske kultur - når vi ser noen som trenger hjelp, må vi hjelpe uten å nøle.

Han forteller at han forsøkte å frata gjerningsmannen kniven. For å forhindre mer skade, kaster han angriperen ned på bakken mens kampen om stikkvåpenet fortsetter.

Mahrous Dib Alkhatib har fortsatt et arr etter at han overmannet mannen som nå er tiltalt for knivstikkingen på sin kone. Foto: Privat

Kvinnen kommer seg unna og begynner å rope etter hjelp. I basketaket blir Mahrous selv stukket i armen.

Teipet gjerningsmannen på hender og føtter

Brannmannen Petter Morten Alfredsen, som er trent i PLIVO, satt på en benk like ved og spiste frokost da han hørte bråket.

Han løp straks til og så de tre personene.

– Det satt en mann oppå en annen, og det var blod i veien. Og det var en kniv inne i bildet, sa Alfredsen til NRK.

Mannen som satt oppå gjerningsmannen var Mahrous. Han hadde da klart å ta fra ham kniven. Alfredsen og andre personer kom løpende til. De fikk snart makt over gjerningsmannen inne i et busskur.

Han var utagerende, og de måtte bruke fysikken sin for å holde kontroll på ham. De teipet ham på hender og føtter inntil brannvesenet kom.

Så blodet strømme fra armen

– Etter at folk hadde kontroll på ham, ser jeg blod strømme fra armen min, sier Mahrous og legger til at han forsøkte å stoppe blødningen så godt han kunne.

Armen til Mahrous Dib Alkhatib fikk et stort blåmerke etter basketaket. Foto: Privat

– Men på det tidspunktet tenkte jeg bare på å hjelpe kvinnen og redde livet hennes.

Begge ble fraktet i hvert sitt ambulansehelikopter til sykehus. Kvinnen hadde livstruende skader.

– Det er svært vanskelig å se noen bli knivstukket foran deg, med blodet som flyter. Det er veldig vanskelig å se blod, sier Mahrous stille før han legger til:

– Jeg er ingen helt, men jeg ville gjort det igjen. Hjulpet til, uten å nøle.

Tiltalt for drapsforsøk

Kvinnen fikk behandling på sykehuset, og var snart utenfor livsfare. Ektemannen ble først siktet for kroppsskade, men politiet skjerpet etter hvert siktelsen. Han har sittet i varetekt siden 21. mai 2022.

Mandag 22. januar starter rettssaken mot mannen som er tiltalt for drapsforsøk på sin kone. Buskerud tingrett har satt av fem dager til straffesaken i tinghuset i Drammen.

Mahrous sier han i dag kjenner på blanding av frykt og bekymring. Han forklarer:

– Det til tross for at jeg er klar over at han sitter i fengsel. Men en dag vil han bli løslatt og kanskje søke hevn mot meg eller familien da jeg forhindret ham i å oppnå sitt mål med å drepe sin kone.

Mahrous vil ikke bli fremstilt som en helt.

– Nei, jeg er ingen helt, gjentar Mahrous, men jeg har bidratt på en human måte, med hjelp, for å redde livet til en kvinne.