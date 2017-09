Må møte i retten

En grisebonde må møte i retten etter at han ikke godtok en bot på 2,4 millioner kroner etter at flere tonn grisemøkk havnet i Leirelva, skriver Drammens Tidende. Forurensningen skyldes at en kobling i et rørsystem røk, noe bonden mener var et hendelig uhell. Lekkasjen førte til massiv fiskedød.