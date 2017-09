Lover full opprydding

Toppsjef Cathrine Lofthus i Helse Sør-Øst som Buskerud er en del av, har vært forbannet over at sjefer og ansatte har skjult informasjon om dårlig datasikkerhet og manglende personvern. Hun innrømmer at mye har gått galt i det som skulle være et prestisjeprosjekt i Helse-Norge.