Løslatt etter «granat»-funn

Mannen og kvinnen som er siktet for å ha plassert en falsk granat på Drammen togstasjon i går, er avhørt og løslatt, opplyser politiadvokat Birgit Austad i Sør-Øst politidistrikt til NRK. De to erkjenner ikke straffskyld og sier de ikke hadde noe motiv ved å sette igjen gjenstanden, sier hun. Mannen og kvinnen er siktet for trusselhandling, altså en handling som er egnet til å framkalle alvorlig frykt.