Det var NRK som fortalte Kiraly om løslatelsen, og da kom tårene.

Omtrent samtidig fikk hun en telefon fra den norske ambassaden i Tel Aviv, med beskjed om at Arne Birger Heli kommer hjem med et fly som går fra Israel klokken 16.30.

Onsdag formiddag kom meldingen om at Israel slipper fri de fem norske aktivistene som har vært fengslet siden søndag.

– Nå er jeg så lettet at jeg nesten ikke har ord. Jeg er veldig, veldig glad, sier Kiraly, som skal ønske mannen velkommen på Gardermoen i kveld sammen med hele familien.

Arne Birger Heli kommer hjem til Norge onsdag kveld. Foto: Privat

– Krevende dager

– Regner du med at du får noe kontakt med ham før det?

– Jeg vet ikke så mye om sånt, men jeg regner jo med at han får tilbake telefonen sin, og at han kanskje får ringt når flyet mellomlander i Frankfurt.

– Hvordan har dagene og timene siden søndag vært?

– De har vært utrolig krevende og vanskelige. Det har ikke vært lett å være oss og familien. Men nå er det full jubelstemning blant alle sammen. Det er nesten sånn at vi bare holder pusten helt til vi er på flyplassen og får se Arne Birger og får kjenne på ham. Det kommer nok noen gledestårer i kveld, sier Kiraly.

Helt siden hun fikk vite om pågripelsen, har hun mest av alt fryktet at ektemannen skulle være utsatt for vold.

Kiraly er spent på å få høre Heli fortelle om hva som skjedde.

Ambassaderåd Dan Poraz ved den israelske ambassaden i Norge opplyser at han verken kan bekrefte eller avkrefte om marinesoldatene brukte elektrosjokkvåpen under bordinga av «Kårstein».

– Er så glad det er over

Arne Birger Heli (70) var på vei til Gaza i fiskebåten «Kårstein» med forsyninger. Ship to Gaza Norway sto for seilasen. Heli trodde før han reiste at han ville bli satt i fengsel i Israel, og Kiraly forteller at de hadde noen diskusjoner om reien han la ut på.

– Jeg kan ikke akkurat si at jeg støttet ham og sa at han bare kunne dra, for å si det sånn. Vi hadde veldig mange diskusjoner om det. Jeg forstår ham godt, men en ting er hva man er mentalt innstilt på forhånd. Det er noe annet å stå midt oppe i det. Nå er jeg bare så glad for at dette er over.