Løslates etter vold

To 20 år gamle menn fra Vestfold som ble pågrepet for grov vold mot en mann på en bensinstasjon på Brakerøya i Drammen, blir løslatt i dag. De er fortsatt siktet for grov kroppsskade. Mannen i femtiårene skal ha blitt slått og sparket natt til lørdag, og er fortsatt på sykehus.