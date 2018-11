Lokker russen til å oppføre seg pent

– Å være der det skjer og å delta på mest mulig, henger jo litt sammen med å være kul. Det ville gitt veldig dårlige skoleresultater for alle som ønsker å delta på russefeiringen i mai, mener William Bækkelund, russepresident på Drammen videregående skole.

For Bækkelund og resten av gjengen på bussen «Wild Out», har russetida startet for lengst med slipp av dekknavnkonsept og promotering av russebussen.

Russepresident William Bækkelund sørger for at medrussen oppfører seg ordentlig for at prøvefri mai skal bli en realitet. Alle blir straffet dersom noen ikke klarer å følge reglene. Foto: Erlend Dalhaug Daae / NRK

Men når feiringen og festingen er på sitt mest intense i ukene før 17. mai, slipper de å tenke på avgjørende prøver. Til gjengjeld må de følge noen regler som rektor Kristine Novak har bestemt.

– De skal ikke gjøre noe som kan oppleves som truende for andre elever, for eksempel terrordager mot førsteklassene. Rusbruk er selvfølgelig helt uakseptabelt. Også klistremerker med russelogoer på har vært en utfordring. Da har jeg sagt at om det ikke blir ryddet bort, spøker det for prøvefri mai, forteller Novak.

– Hjelper ikke å lukke øynene

I april er russen på Drammen videregående gjennom en krevende periode med heldagsprøver, mens de i mai blir skjermet for ting de må forberede seg til i fritida. Lærerne slipper trøtte og bakfulle elever, og for elevene er det lettere å balansere skole og feiring.

Atle Simonsen, statssekretær i Kunnskapsdepartementet (Frp). Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

– Jeg tror det vil være enklere for skolene å legge opp til løsninger akkurat som de har gjort i Drammen, med de forslagene vi har til å endre organiseringen av skoleåret, sier statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Atle Simonsen (Frp).

Regjeringen har utarbeidet fire forslag til endringen av eksamensperioden på videregående, som snart skal ut på høring. Blant annet har de sett på skoleårets lengde og muligheten for å finne lokale løsninger.

– Da kan skolene gjennomføre all opplæring før eksamensperioden, og sånn sett vil det være enklere for skolen å tilpasse seg russetiden, mener Simonsen.

Guttene på "Wild Out"-bussen har ambisjoner om å stikke avgårde med flere kåringer under russetida. Blant annet satser de mye på lydanlegg. Foto: Erlend Dalhaug Daae / NRK

– Selv om vi er enige om at skole er det aller viktigste, så må vi og ta hensyn til at russetida eksisterer. Det hjelper ikke å lukke øynene og late som at russetida ikke er der.

– Egentlig ganske ordentlige

Rektor på Drammen videregående skole, Kristine Novak. Foto: Erlend Dalhaug Daae / NRK

På Drammen videregående har prøvefri mai eksistert i fem år. I starten handlet det om at russen skulle vente med å bruke russeklærne i skoletida før 1. mai, men det har altså utviklet seg til noe rektor kan lokke med hele året. Så langt har hun aldri trengt å trekke tilbudet tilbake.

– Selv om vi vet at de gjør mye i russetida som vi ikke liker, er de egentlig ganske ordentlige. Jeg vet ikke om det kommer av at de har dette riset bak speilet, men jeg har ikke noe imot at sånne ting disiplinerer dem.