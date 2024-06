– Navnet frigjøres i samråd med kvinnens pårørende, skriver politiet i en pressemelding.

En mann i slutten av 20-årene er siktet og varetektsfengslet for gjerningen. Han erkjenner straffskyld.

Wærstad etterlater seg to mindreårige barn.

Tente lys og blomster ved parkeringsplassen i Mjøndalen. Foto: Dana Khalouf / NRK

Sitter i varetekt

– Det har vært et kjæresteforhold som nylig tok slutt. Den siktede har i avhør forklart at han knivstakk den avdøde.

Det sa politiadvokat Ann Iren Svane Mathiassen til NRK mandag ettermiddag.

Forsvarsadvokat Knut Fure fortalte mandag at den siktede har forklart seg og erkjenner at han har vært den personen som har forårsaket dødsfallet til fornærmede i saken.

– Dette er jo en ytterst dramatisk og veldig tragisk sak, og det er det vel for alle som er involvert, sa Fure. Onsdag ble hans klient varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud.

Gikk ut mot rykteflom

Politiet har tidligere i etterforskningen bemerket at det har vært mange rykter rundt hvem den siktede er.

I pressemeldingen onsdag går de nok en gang ut med informasjon for å presisere at det ikke er barnefaren som er den siktede.

– For ordens skyld understreker politiet nok en gang at den fengslede mannen ikke er far til den dreptes barn, skriver politiet.

Vitner på stedet ga henne førstehjelp i håp om å berge livet, men hun ble erklært død kort tid etter at nødetatene ankom stedet søndag.

Vitner på stedet tok kontroll på den siktede mannen i 20-årene til politiet kom. Pågripelsen skjedde uten dramatikk. Han er nå siktet for drap.