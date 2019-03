Likfunn fortsatt et mysterium

– Omstendighetene rundt funnet virker noe mistenkelig, og obduksjonen har ikke avklart hva som har skjedd med ham, sier politiinspektør Per Thomas Omholt i Sør-Øst politidistrikt til NRK.

Det var 26. juli i fjor at en mann ble funnet død i bunnen av et juv ved Sørelva i Lier i Buskerud. Liket bar preg av å ha ligget en stund, og først før jul fant politiet ut hvem han var.

Men, tre måneder etter å ha fått fastslått mannens identitet, vet politiet fortsatt ikke hvordan han havnet i juvet.

Var det en ulykke? Ble han utsatt for en kriminell handling? Eller var det et selvdrap?

Håndverker

– Etterforskningen har vist at ingen av disse hypotesene er styrket eller svekket, så vi er veldig usikre på hva som har skjedd med ham, sier Omholt.

I håp om å få tips om hvem mannen var, gikk politiet også ut med bilder av klærne han ble funnet i. Foto: Politiet / NRK

Nå går politiet ut med navn og bilde av mannen i håp om å komme nærmere en årsak.

Mannen het Adam Filipiuk, han ble født i 1960 og var fra Polen.

– Han arbeidet i Norge mest som håndverker og oppholdt seg i Oslo-området. Han var litt over 160 centimeter høy og hadde en amputert finger på høyre hånd, sier Omholt.

Hadde ikke familie i Norge

Politiet vet ikke hva Filipiuk gjorde i Lier. Han ble funnet i et juv langs Ringeriksveien, mellom Sylling og Skaret.

– Det er en del av det som er uklart for oss. Om han har hatt et arbeidsoppdrag eller vært i Lier av andre grunner, det er ukjent for politiet, sier Omholt.

Det er svært ulendt terreng på stedet, som ikke ligger i et typisk turområde. Foto: Anders Martin Helle / NRK

Politiet mener mannen mest sannsynlig døde et par måneder før han ble funnet. Mannens datter i Polen er informert om at han er funnet omkommet.

– Pårørende har ikke bidratt med informasjon i saken, og de har ikke vært her i Norge. Han hadde ikke familie i Norge, sier politiinspektøren.

Vil ha tips om «alt»

Politiet har brukt mye etterforskningsressurser på saken og har ikke gitt opp med å få den oppklart. Likfunnet ble først omtalt i TV 2-programmet Åsted Norge i fjor.

58-åringen var ikke meldt savnet i Norge. Han skal heller ikke ha vært meldt savnet i Polen.

De siste observasjonene av ham ble gjort i mai, et par måneder før han ble funnet død, sier Omholt.

– Vi ønsker tips fra publikum om egentlig alt, om de har sett denne personen eller hørt om navnet. Alle bevegelser eller opplysninger er interessante for politiet.