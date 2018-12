Det var 25. juli i år at levningene etter en mann ble funnet i Lier i Buskerud. Liket lå i bunnen av et juv ved Sørelva og bar preg av å ha ligget lenge.

Funnet ble holdt hemmelig av politiet, og først i september, omtrent to måneder senere, ba de om publikums hjelp til å løse gåten.

Mannen ble funnet i bunnen av dette juvet. Foto: Anders Martin Helle / NRK

Mannen var omtrent 160 centimeter høy og hadde størrelse 38 i sko. Politiet anslo at han var i 30-40-årene.

Obduksjonsrapporten viste at mannen, som manglet en del av høyre pekefinger, hadde ligget ute lenge. Trolig over vinteren.

DNA-treff

Prøvene fra mannen ble sendt til Interpol og Europol og sjekket opp mot det norske DNA-registeret.

Nå har altså politiet fått gjennombrudd.

Buksene mannen hadde på seg da han ble funnet. Foto: Politiet / NRK

– Vi er ganske sikre på at vi har identiteten på en polsk statsborger. Han hadde en arbeidstilknytning til Norge, sier politiinspektør Per Thomas Omholt i Sør-Øst politidistrikt til NRK.

Politiet jobber nå med å varsle de pårørende og vil foreløpig ikke gå ut med flere detaljer om mannen.

Ikke straffbart

Det er svært ulendt terreng på stedet hvor mannen ble funnet. Foto: Anders Martin Helle / NRK

Politiet jobbet ut fra tre teorier om hva som har skjedd med mannen: Han kan ha falt ved et uhell, han kan ha blitt kastet ut for stupet, eller det kan være snakk om et selvmord.

Nå mener politiet at det ikke har skjedd noe straffbart med mannen.

– Slik saken står nå, så er det lite som taler for at det har skjedd noe straffbart. Vi vil ikke spekulere i hva som har skjedd, men det kan for eksempel ha vært en ulykke, sier Omholt.

Likfunnet ble først omtalt i TV 2-programmet Åsted Norge. Politiet i Sør-Øst politidistrikt koblet inn ID-gruppen i Kripos.

De sikret DNA fra avdødes kropp og fikk en fullverdig DNA-profil.

I håp om å få tips om hvem mannen var, gikk politiet også ut med bilder av klærne han ble funnet i.

Stedet hvor liket ble funnet, er ikke et typisk tursted. Foto: Anders Martin Helle / NRK

Ikke et turområde

Stedet hvor liket ble funnet, ligger rundt 60 meter fra Ringeriksveien, mellom Sylling og Skaret, noen hundre meter fra Tovsrud sag.

Politiadvokat Per Thomas Omholt i Sør-Øst politidistrikt. Foto: Harald Inderhaug / NRK

Det er svært ulendt terreng på stedet, som ikke ligger i et typisk turområde.

I Norge er det i dag tolv uidentifiserte lik. Siden liket i Lier bar preg av å ha ligget en stund, var politiet lenge usikre på hvorvidt de skulle klare å oppklare saken.

Tidligere i høst ble norsk politi kontaktet av politiet i Estland. Interpols estiske sjef bekreftet overfor Drammens Tidende at mannens DNA-profil ble sjekket opp mot en savnet estlender. Det viste seg at de ikke var samme person.