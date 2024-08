Opposisjonspartiene i kommunestyret er overrasket over dagens utspill.

– Vi har ikke fått diskutert forslaget innad i partiet ennå. Derfor vil vi ikke mene noe om det før det kommer opp politisk, sier gruppeleder i Arbeiderpartiet i Lier, Silje Kjellesvik Norheim.

– Dette er et korttenkt og populistisk forslag, og kommer fordi Buskerud ikke evner å få på plass gode kollektivløsninger, sier Espen Lahnstein. Vi blir i så fall en ytterkant i et folkerikt fylke og må slåss om midler med andre folkerike kommuner som ligger sentralt, som er gruppeleder for Senterpartiet i Lier.

Kathy Lie sitter i kommunestyret for SV og er også stortingsrepresentant. Hun understreker at partiet ikke har diskutert forslaget, men sier at hun i utgangspunktet synes det er fryktelig trist.

– Jo flere kommuner som flytter ut av et fylke, jo svakere blir fylket. Så det gjør ikke situasjonen noe bedre for Buskerud. Det blir å redde seg selv, og hive de andre på båten, sier Kathy Lie.

– Mener du det bare er økonomiske årsaker som ligger bak forslaget?

– Ja, jeg mener det. Jeg skjønner den argumentasjonen rundt kollektivtransporten fordi det er mange som bor i Lier og pendler mot Oslo. Men det er ikke gitt at Ruter, som er kollektivselskapet for Akershus, synes det er regningssvarende å kjøre mer buss i Lier heller.