Lier kommune blir «demensvenleg»

Lier kommune skal inngå eit samarbeid med Nasjonalforeininga for folkehelse. Kommunen skal blant anna bli kursa slik at dei tilsette kan hjelpa folk med demens på ein heilt anna måte enn i dag. Over 70 kommunar er med i ordninga, men Lier kommune blir den fyrste i Buskerud.