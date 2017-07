Ledigheten går ned

Arbeidsledigheten blant unge under 30 år fortsetter å gå ned her i fylket, viser nye tall fra NAV. Det var også nedgang blant alle aldersgrupper under 60 år denne måneden sammenlignet med samme tid i fjor. I Buskerud var det registrert 4 044 helt ledige en nedgang på 7 prosent sammenlignet med juli i fjor.