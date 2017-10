Larsen gir seg i Skistar Hemsedal

Kenneth Larsen gir seg som salgs- og markedssjef i Skistar Hemsedal, skriver Hallingdølen. Fra nyttår går han i samme stilling på Norefjell. For bare et par uker siden ble det kjent at Andreas Smith-Erichsen gir seg som daglig leder i Skistar Hemsedal.