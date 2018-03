Læreren skrev opp banneordene på tavla

Det er ikke noe nytt at barn og unge plukker opp og slenger ut stygge ord. Men en lærer på en skole i Drammen tok grep da ti- og elleveåringene begynte å bruke ord som «fuck», «hore» og «kukkslikker».

Hun skrev opp ordene på tavla og spurte elevene om de visste hva ordene betydde. Og hovedsakelig var svaret «nei».

Mobbeombud i Buskerud, Bodil Jenssen Houg, mener barn begynner med stygg ordbruk stadig tidligere.

Bodil Jenssen Houg er mobbeombud i Buskerud. Foto: Alice Nordquist / NRK

– Vi ser en økende tendens til at små barn har en seksualisert språkbruk som er langt over hva de vet hva er, sier Houg.

Barn med smarttelefon

Særlig er det ordene som omhandler seksualitet og kjønn Houg mener oftere blir brukt blant barn.

En av årsakene er at stadig yngre barn har smarttelefon, mener hun.

– De er jo tre klikk unna porno og får inn på telefonen et språk som de ikke er ment for. Det ligger veldig tilgjengelig, uten filter. Her må foreldrene ta ansvar.

Røffere språkbruk

Direktør Åse Wetås i Språkrådet syns det er bra at læreren tok tak i banningen fra 6.-klassingene.

– Både som mor og språkdirektør blir jeg overrasket over at ungene bruker sånne ord, sier hun.

Også Wetås mener banneordene tyder på at barn har fått et grovere ordforråd.

Åse Wetås er direktør i Språkrådet. Foto: Sigrid Sørumgård Botheim / NRK

– Det er kanskje et røffere språk nå enn tidligere, og særlig på sosiale medier. Jeg antar at ordene florerer fordi ungene hører og ser de og oppfatter at de er brukbare. Vi ser det også blant voksne på sosiale medier. Det kommer ting som vi ikke så tidligere, sier hun.

Banning har vært i alle tider, påpeker Wetås.

– Det er klart barn syns det er spennende, fordi de skjønner at det er noe forbudt med det. Men det er noen grenser og områder hvor man ikke skal bruke sånne ord.

– Går på miljøet løs

Leder for Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG), Gunn Iren Gulløy Müller, blir ikke sjokkert når hun får høre ordene 6.-klassingene slenger ut.

– Det at barn lærer ukvemsord, er ikke noe nytt. Men det går på miljøet løs, når dette er måten man omgås på. Det må slås ned på, sier hun.

Gunn Iren Gulløy Müller er leder for Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG). Foto: FUG

Banneordene blir brukt for å nedverdige, påpeker Müller.

– Selv om ungene ikke skjønner hva de sier, så vet de i hvert fall at det ikke er pent. Man ser at mobbing og utestengelser også skjer i barnehagen. Så det er ikke noe tidspunkt som er for tidlig å ta tak i det.

Müller syns det er helt greit at læreren skrev opp banneordene på tavla.

– Det læreren har gjort, er å bevisstgjøre ungene og på en måte avmystifisert ordene litt.