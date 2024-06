Lærere må bruke fritida for å lære seg å lære bort

Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks Mange lærere føler at elevene har mer kunnskap om kunstig intelligens (KI) enn dem selv, og frykter at det skaper et kunnskapsgap.

Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon (NITO) har gjennomført en undersøkelse som viser at lærere føler seg underutdannet i ny teknologi, og at skolene mangler ressurser til å holde tritt med utviklingen.

I en NRK-undersøkelse svarer 80 prosent av kommunene at de ikke har innført en KI-løsning elevene kan bruke på skolen, og to tredjedeler er misfornøyde med statens informasjon og rådgivning om KI.

Utdanningsforbundet mener at det haster med å gi alle lærere grunnleggende kompetanse i KI, og at myndighetene har ansvaret for å legge til rette for dette både nasjonalt og lokalt. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

Mange lærere opplever at elevene kan mer om kunstig intelligens (KI) enn dem selv. Det er kanskje ikke så overraskende at ungdommen raskere har kastet seg over den nye teknologien, men de opplever det som utfordrende.

– Politikerne har ikke satt av nok tid og penger til skikkelig videreutdanning innen ny teknologi. Der skjer det mye nå, og lærerstanden blir hengende etter, sier André Auli, som er elektrolærer ved Røyken videregående skole.

Han skal forme morgendagens unge voksne.

– Føles det noen ganger som at elevene ligger foran dere på noen områder?

– Ja, det er helt klart at de gjør det på noen områder. Helt klart.

André Auli er bekymret for at lærerne skal henge etter. Foto: Caroline Utti / NRK

Kunnskapsgap

Nito (Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon) har gjennomført en kvalitativ undersøkelse blant sine medlemmer, som er yrkesfaglærere.

– De mener de blir hengende etter, og at skolene mangler ressurser til å holde tritt med utviklingen. Det blir et kunnskapsgap som kan gå utover utviklingen av elevene, sier Bjarne Krogstad, kommunikasjonsrådgiver i Nito.

Han sier skolene må prioritere knallhardt, og at det er merkbart:

– Skolene må investere i lærerkompetansen, og oppdatert utstyr.

I undersøkelsen ble lærerne spurt om hvordan kompetanseutviklingen er håndtert på skolen, og hva slags tilbud de får om kurs eller andre former for opplæring. Her er noen av svarene deres:

NRK forklarer Undersøkelse: Dette sier lærerne om kunstig intelligens og etterutdanning Undersøkelse: Dette sier lærerne om kunstig intelligens og etterutdanning «Jeg kaller det heller kompetanseavvikling. Jeg sitter med en følelse av at det er farlig å holde en yrkesfaglærer faglig kompetent, for da kan vedkommende søke jobb utenfor.» Undersøkelse: Dette sier lærerne om kunstig intelligens og etterutdanning «Lærerne prøver å lese seg opp selv. Vanskelig å holde seg oppdatert. Det er svært dårlig med kurs og annen opplæring. Vi forsøker å utveksle erfaring oss imellom. Har lært mest av å være med praksiselever ute på arbeidsplassen.» Undersøkelse: Dette sier lærerne om kunstig intelligens og etterutdanning «Ikke så verst. Det er gode kurstilbud man kan få støtte til. Det er ganske bra. Synes fylkeskommunen har strukket seg langt når det gjelder sånne ting. De gir oss muligheter til å være utplassert i næringslivet i ei uke.» Undersøkelse: Dette sier lærerne om kunstig intelligens og etterutdanning «Kompetansen faller ekstremt. Får spørsmål av kollegaer som jeg nesten ikke tør å si høyt. Det er så marginalt med kurs og opplæring. Litt mer en null, men ikke mye mer.» Undersøkelse: Dette sier lærerne om kunstig intelligens og etterutdanning «Vi kan dra på kurs når det gjelder teori, men den praktiske delen er like viktig. Det er forferdelig vanskelig å få dem til å forstå. Vi blir fort gammeldagse, og lite oppdaterte.» Forrige kort Neste kort

Bruker fritida på jobb

André Auli savner muligheten til å ligge i forkant, og ha kontroll på nye teknologiske løsninger, som han kan videreformidle til elevene.

– Du må jo bruke en del av fritida di på å holde deg oppdatert.

I undersøkelsen til Nito svarer flere at de frykter det er for tilfeldig, at personlige kontakter i næringslivet kan være avgjørende. Den norske skolen blir dermed ikke enhetlig, og det kan bli store lokale variasjoner.

Aulie er veldig glad i jobben sin, og synes det er inspirerende å være så tett på nysgjerrig ungdom. Skolene vil, mener han – men sliter med å få det til.

– Det jeg vil, er å kunne veilede elevene til å bruke KI på en positiv måte, både praktisk og etisk sett. Det vil være et fint hjelpemiddel, så lenge man bruker det riktig. Det må investeres, men det er verdt å investere.

Bekymrede kommuner

I en stor NRK-undersøkelse svarer 80 prosent av kommunene at de ikke har innført en KI-løsning elvene kan bruke på skolen.

To av tre av de som har svart på undersøkelsen sier de er misfornøyd med hvordan statlige myndigheter har informert og rådgitt kommunene.

Nå vil regjeringen ta et større statlig ansvar for bruk av den nye teknologien.

– Vi ser trusselen det er mot elevenes læring, personvern og informasjonssikkerhet. Det gjør at vi må ta et større statlig ansvar knytta til hvordan skolene skal bruke KI i undervisningen, sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun.

NRK-undersøkelse om KI i grunnskolen Ekspander/minimer faktaboks NRK har spurt alle kommunene i landet om bruk av KI i skolen.

178 kommuner har svart av totalt 357 kommuner, svarprosent 50%.

Vi stilte spørsmål om kommunen har innført KI-verktøy til bruk for lærere og elever og spørsmål om flere aspekter ved bruk av kunstig intelligens i grunnskolen.

Vi stilte blant annet spørsmål om: «Hvor godt eller dårlig synes du at statlige myndigheter har informert og rådgitt kommunene om bruk av KI-løsninger i skolen?»

Besvarelsene fylkesvis er fordelt over hele landet tilsvarende sammensetningen av kommuner på landsbasis.

Besvarelsene er godt fordelt mellom kommunestørrelsene. Vi har analysert svarene fordelt slik: Små kommuner: kommuner med 4 til 999 innbyggere Mellomstore kommuner: kommuner med 5.000 til 19.999 innbyggere Store kommuner: kommuner med minst 20.000 innbyggere

Undersøkelsen ble sendt ut i tidsrommet 02.05.2024-15.05.2024 via Questback.

Vi tok utgangspunkt i følgende definisjon av kunstig intelligens (KI) fra «Nasjonal strategi for kunstig intelligens»: «Kunstig intelligente systemer utfører handlinger, fysisk eller digitalt, basert på tolkning og behandling av strukturerte eller ustrukturerte data, i den hensikt å oppnå et gitt mål»

Kilde: NRK Researchsenteret

– Det haster

Også Utdanningsforbundet deler bekymringen. Forbundsleder Geir Røsvoll mener mange norske lærere har vært tidlig ute med å sette seg inn i teknologien, men at forskjellene er store.

– For det første må alle lærere få grunnleggende kompetanse i hva KI er og hvordan det fungerer. Dette haster, sier Røsvoll.

Han mener myndighetene har ansvaret for å legge til rette både nasjonalt og lokalt.

– For det andre må det skolen få mulighet til å utvikle pedagogisk praksis og kunnskap om hvordan KI-teknologien best kan brukes i undervisning og når den ikke egner seg. Pedagogisk utviklingsarbeid krever tid.

Råd om bruk av KI i skolen Ekspander/minimer faktaboks Utdanningsdirektoratet har laget ni råd til skolene og foreldre, om bruk av KI i skolen: Løft frem relevante områder i læreplanverket. For eksempel områder som digital dømmekraft, kildekritikk, etikk, personvern og demokrati. Skolen og læreren vurderer når KI er relevant å bruke, ut fra mål og innhold i læreplanene. Læreren er den pedagogiske lederen i klasserommet, som legger til rette for gode læringsprosesser. Legg vekt på variasjon i opplæring og vurdering. Utforsk tilnærminger som gir læreren trygghet på at det er elevens egen kompetanse som blir vurdert. F.eks. vurdering i ulike faser av en skriveprosess. Snakk med elevene om hva KI er, hvilke muligheter teknologien gir, men også hvilke farer den bringer med seg. Utforsk gode arbeidsprosesser og læringsformer sammen. Snakk med foresatte om digital praksis og bruk av KI-verktøy på skolen og hjemme. Bruk profesjonelle læringsfellesskap, for å takle komplekse utfordringer som det er vanskelig å møte alene. Skoleeier og skoleleder må prioritere utvikling av profesjonsfaglig digital kompetanse. Skap en kultur for utprøving og evaluering av pedagogisk praksis. Bruk sikre løsninger som er godkjent og personvernvurdert av skoleeier Ta hensyn til elevenes alder og modenhet, og vis særlig forsiktighet overfor yngre barn. Benytt de tekniske mulighetene som finnes til å tilpasse verktøyene for best mulig pedagogisk bruk.

En undersøkelse i Utdanningsnytt illustrerer spriket:

Seks av ti lærer svarer at de er usikre på hvordan de kan bruke kunstig intelligens i jobben. Like mange sier de ikke har fått tilbud om noe opplæring fra arbeidsgiver heller.