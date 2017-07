Lærer siktet i Hallingdal

En mannlig lærer i Hallingdal er siktet for seksuelle handlinger mot en elev, skriver avisa Hallingdølen. Læreren og eleven hadde ifølge politiet et gjensidig forhold. Mannen er siktet for å ha befølt eleven, som er under 16 år. Det har også blitt sendt nakenbilder mellom læreren og eleven, sier politiet til avisa.