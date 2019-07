Kvinne solte seg i skytefelt

Politiet i Sør-Øst rykket lørdag ettermiddag ut etter melding om at en kvinne hadde holdt på å bli truffet av skudd mens hun solte seg ved Døvikfossen i Modum, Buskerud.

– Kvinnen skal ha lagt seg ned i det høye gresset, uten å vite at hun lå i et område hvor det pågikk skytetrening. Hun mente området var altfor dårlig merket, forteller operasjonsleder i Sør-Øst politi, Trond Egil Groth.

Kvinnen er ifølge politiet ikke skadet, men skal ha blitt svært redd.

Det står skilt om advarsler rundt om i området. Nå vil skytterlaget sette opp flere skilt nærmere turområdene. Foto: Morten Eken / SØndre Modum Skytterlag

– Aldri opplevd lignende

Skytebanen eies av Søndre Modum Skytterlag. Morten Eken fra skytterlaget var en av de som deltok på treningen. Han forteller at gjennom sine mange år som skytter har han aldri opplevd noe så skremmende.

– Vi lå på standplass og hadde skutt de første skuddene da en av de andre ropte «STOPP». Da så vi en dame reise seg i det lange gresset ved siden av skyttertavlene, forteller Eken.

Skytterlaget har skilter som forteller at dersom det pågår skytetrening, vil et flagg heises.

Dette flagget skal alltid heises dersom skyting pågår. Foto: Morten Eken / Søndre Modum Skytterlag

– Vi hadde heist flagget slik vi alltid gjør, så vi ble veldig skremt da vi plutselig oppdaget kvinnen, sier Eken.

Flagget som ble heist var et norsk flagg, noe Eken mener er helt vanlig i skyttermiljøet. Tanken hadde derfor ikke streifet dem at dette kunne misforstås.

– Kvinnen sa hun hadde tolket det norske flagget som om det var et bryllup her, sier Eken.

Ingen brudd på regelverket

Skytterbanen ligger i nærheten av et friluftsområde hvor mange går tur og bader, det var derfor flere mennesker i nærheten. Ingen av disse lå inne i skytefeltet, men det skal ha vært en av vitnene som meldte inn hendelsen til politiet.

Kvinnen var ikke til stede da politiet ankom. Ifølge Eken, som befant seg på banen under skytingen, gikk kvinnen av gårde uskadet, uten mye oppstyr.

Politiet har avhørt vitner på stedet, og er i kontakt med skytterklubben. De har diskutert med politiadvokaten, og kommet fram til at regelverket ikke er brutt. Det vil derfor ikke bli noen anmeldelse eller straff for skytterlaget.

Politiet vil allikevel følge opp saken internt, og er i dialog med skytterklubben.

– Vi vil blant annet anbefale å bruke et annet type flagg. Et norgesflagg kan bety så mangt, så vi råder skytterklubben til å benytte seg av et rødt flagg i stedet, sier Groth.

Søndre Modum Skytterlag forteller at de vil unngå at dette skjer igjen, og tar politiets oppfordring på alvor.

– Vi har allerede snakket om å få opp større og flere skilt i nærheten av friluftsområdene, hvor det kan dukke opp mennesker, sier Eken.