Kvinne funnet død – mann siktet for drap

Politiet har iverksatt etterforskning, og en person er pågrepet og siktet for drap, opplyser politiet i en pressemelding torsdag.

Politiet i Nordre Buskerud fikk melding torsdag morgen klokken 09.30 om at det skulle være en livløs person i en bolig på Nesbyen i Buskerud. Ambulanse og politi rykket ut til stedet og fant en død person.

– Det er for tidlig å si noe om hva som har skjedd. Vi undersøker nå boligen, men kan bekrefte at det er funnet en død kvinne på stedet, og at vi mistenker at kvinnen har vært utsatt for en straffbar handling, sier politiadvokat Per Thomas Omholt i Sør-Øst politidistrikt.

Alle pårørende er ennå ikke varslet.

Mannen avhøres

Det er en mann som er pågrepet og siktet for drap. Utover det vil politiet foreløpig ikke kommentere saken ytterligere.

– Vi har valgt å vente til alle personer er varslet, så vi ønsker ikke gå ut med alle detaljer nå, sier Omholt til NRK.

– Nå har vi siktet en person for drap og skal nå avhøre ham. Videre skal vi sikre åstedet, og eventuelt få ham til en undersøkelse.

Omholt opplyser til Hallingdølen at politiet ikke leter etter flere gjerningspersoner.

Saken oppdateres