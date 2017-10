Kvinne fikk bil over beinet

Ei kvinne i 70-årene fra Danmark fikk sin egen bil over beinet etter å ha stablet en kubbe under et hjul. I det kvinnen forsøkte å få vekk kubben skal uhellet ha skjedd ved Uvdal Alpinsenter. Kvinnen er nå fraktet til sykehuset i Drammen med skader i leggen.