– Det vi ser er at kunder ofte plukker bær fra andre kurver for å fylle opp den de skal kjøpe, sier avdelingsleder ved Meny på Union brygge i Drammen, Thomas Horne Olsen.

I tillegg er det også mange som prøvesmaker.

– 1 av 10 kunder plukker enten mer, eller tar en smaksprøve, anslår Horne Olsen.

SKIKK OG BRUK: Drammenser og kunde, Terje Oftedal mener folk må lære seg normal «skikk og bruk» i jordbærdisken. Selv tar han en kurv, uten å hverken smake på eller pelle i bærene. Foto: Azad Razaei / NRK

Tankeløst og egoistisk

– Jeg synes det er tankeløst og egoistisk, sier drammenser Terje Oftedal.

Han har selv vært vitne til at folk plukker på jordbærene i butikken, og mener man må lære seg skikk og bruk i jordbærdisken.

– Sist jeg var i butikken og skulle handle, la jeg merke til en dame som drar hendene over alle kurvene med jordbær. Deretter plukker hun det peneste bæret hun finner og putter det i munnen.

Dette gjorde Oftedal så opprørt at han skrev et langt innlegg på Facebook, som lokalavisa plukket opp.

– Når man som forbruker betaler for en kurv med jordbær som skal inneholde 500 gram, regner man med at den gjør det. At noen har redusert vekten ved å fylle på sin egen kurv eller har forsynt seg med smaksprøver, gjør at man rett og slett blir lurt, påpeker han.

SKAL BARE: Flere kunder «skal bare» smake på eller pelle i jordbærene i butikken. Foto: Azad Razaei / NRK

En kasse svinn hver dag

Når kundene ikke klarer å «holde fingrene av bærene», fører det til stort svinn for den lokale Meny-butikken.

FLERE STEDER: Avdelingsleder Thomas Horne Olsen, påpeker at de har satt opp plakater flere steder ved jordbærdisken. Foto: Azad Razaei / NRK

– Jeg har ikke noe konkret tall på det, men vi ser at det er opp mot en kasse hver dag, sier avdelingsleder Horne Olsen.

Han tror årsaken til at folk forsyner seg av andre kurver eller smaker på bærene, er fordi man er usikker på kvaliteten.

– Spesielt når de første jordbærene kommer. Da er de ofte dyre, noe som gjør at folk blir mer kritisk.

Nå har butikken gjort tiltak for å hindre at kundene forsyner seg av kurvene.

– Vi har satt opp små plakater hvor det står at kurven skal inneholde 500 gram. På den måten gjør vi kundene oppmerksomme, og håper at de vil respektere det.

Avdelingslederen understreker at butikken ønsker å ha tillit til kundene.

– Vi kan velge å dekke bærene til med plast, men gjør ikke dette fordi det koster oss både mer tid, penger og ressurser. I tillegg tenker vi på miljøet.

SPARER MILJØET: Butikken understreker at de ikke ønsker å dekke til jordbærkurvene med plast av hensyn til miljøet. Foto: Azad Razaei / NRK

Voksne er verstingene

Horne Olsen forteller at det ikke er de yngste som er verst.

– Det er egentlig alle aldersgrupper som gjør dette. Unntaket er vel barn.

– Så de er flinkere enn de voksne?

– Ja, det vil jeg faktisk si.

Oftedal er enig, og understreker at neste gang han ser noen forsyne seg av jordbærkurven, skal han si klart ifra.

– Jeg var feig som ikke gjorde det sist, men neste gang lover jeg å gjøre det.