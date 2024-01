Kulda skaper trøbbel: – Veldig sjeldan fenomen

Sjølv om det ikkje ser ut som vi får like låge temperaturar som frykta, er det kalde dagar i det langstrekte landet vårt.

Det byr på problem.

I Gjesdal kommune i Rogaland har ein demning frose til is og blokkerer for vatnet i elva.

Gravemaskiner har klart å opne opp noko for vatnet og trykket og vasstanden er noko redusert. E39 er open igjen, men kan bli stengd igjen ved behov.

Skular måtte stengje

I Bærum er Mølladammen skole stengd fredag grunna kulda, skriv Budstikka.

– Det er beklageleg at vi må stenge, seier rektor Gunvor Alderslyst.

Skulen held stengt fredag då varmeanlegget ikkje fungerer som det skal. Det går 498 elevar på skulen.

STENGD: Mølladammen skole i Bærum er stengd grunna dei låge temperaturane. Foto: Nadir Mohammad Alam / NRK

Tidlegare denne veka blei også elevar ved Bjørnsletta skole i Oslo sende heim. Skulen held derimot ope fredag.

På Sørlandet har også fleire skular i både Grimstad, Lillesand og Tvedestrand gitt opp å opne skulane denne veka grunna all snøen som kom.

Roleg vind gjer høg luftforureining

Det er høg luftforureining i fleire norske byar, skriv meteorologane på X.

Høgtrykk og lite vind gjer at det blir dårleg luftsirkulasjon i tettbygde strøk på Austlandet, Bergen, Stavanger, Trondheim dei neste dagane.

I Oslo er luftforureininga høg i dag og i morgon blir ho svært høg, ifølgje Meteorologisk institutt.

I Bergen er luftforureininga moderat til høg fredag og høg i laurdag.

I Trondheim og Stavanger vil ho også vere høg i løpet av helga.

Åtvarar om glatte vegar

Vegvesenet ber alle som skal ut å køyre på Austlandet om å køyre forsiktig. Kulda gjer at det kan bli glatt på mindre vegar.

Det var rundt 20 minusgrader i Oslo fredag morgon og endå kaldare i områda rundt hovudstaden. Då bit ikkje salt og sand på føret, så det kan bli glatt.

Vegvesenet har jobba gjennom natta for å gjere vegane klare for sprengkulda.

Ruter har innstilt fleire bussavgangar i Oslo. Foto: Hallgeir Braastad / NRK

– Vi ber folk køyre etter forholda, senke farten og halde god avstand, seier trafikkoperatør Arvid Wahlstrøm.

Fleire bussavgangar i Oslo er innstilte på grunn av mangel på bussar som har fått skadar av snøvêret tidlegare i veka.

Ifølgje Sofie Bruun, pressekontakt i Ruter, er det også problem med å lade nokon av elbussane.

Tryggleiken i skisenteret kjem først

Det er sjeldan at alpinsenter må stengje stolheisar på grunn av kulda, men fredag formiddag har temperaturane krope ned til minus 30 enkelte stader i landet.

– Tryggleiken kjem alltid først, seier Andreas Smith-Erichsen i Hemsedal skisenter. Foto: Skistar

Då er det verken trygt eller forsvarleg å halde stolheisane opne, fortel fleire skisenter til NRK.

– Den store utfordringa er viss du skulle få stopp på ein stor heis, og du blir sitjande der, og me må evakuere.

Det seier destinasjonssjef for Skistar, Andreas Smith-Erichsen i Hemsedal.

Det er kaldt mange stader i Noreg. Det får konsekvensar i skisentera. Foto: Nesfjellet Alpin

Held stengt gjennom helga

For Strandafjellet skisenter i Sunnmørsalpane er det også for kaldt til å halde ope for fullt i dag.

Mari Riksheim, marknadssjef for Strandafjellet skisenter, fortel at kulda stengjer stolheisane. Foto: Strandafjellet

– Me stengjer stolheisen. Det er for kaldt til å køyre han. Det skal vere trygt for gjestane våre å sitje oppi., seier Mari Riksheim, marknadssjef for Strandafjellet skisenter.

Regel om å stengje på minus 20 grader

På onsdag stengde to av heisane i skianlegget i Trysilfjellet på grunn av kong Vinter. Sjølv om temperaturen då var beskjedne 11 minus nedst i bakken, var det straks litt annleis på toppen.

– Det er kjøleeffekt i vinden. Og det blæs på toppen i tillegg, sa Wegard Mattson i Skistar Trysil.

Wegard Mattson i Skistar Trysil har sett seg nøydd til å stengje to av heisane. Foto: Frode Meskau / NRK

Fredag formiddag viser gradestokken minus 27. Det betyr fleire stengde stolheisar.

– For stolheisane er det ein regel på tjue minus. Då skal ikkje dei startast, konstaterer Mattson.

Også Uvdal alpinsenter stengjer stolheisen i helga på grunn av kulda, med 30 effektive minusgrader meldt i heistraseen. Det skriv Laagendalsposten.

I Kongsberg skisenter er det avgrensa køyring med mindre puljar.