Ulykken skjedde like sør for Buttingsrud camping. Politiet på stedet bekrefter til NRK at en person er kritisk skadet og en annen er moderat skadet. Den som er moderat skadet blir behandlet av ambulanse på stedet, mens den som er kritisk skadet blir fløyet med luftambulanse til Ullevaal sykehus.

E16 var i en periode stengt i begge retninger, men det er nå åpnet igjen, skriver vegtrafikksentralen på Twitter.