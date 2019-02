Kritisk skadet i ulykke

To menn, den ene i 20-åra og den andre i 40-åra, ble kjørt til Ringerike sykehus med ambulanse etter ulykken. Den ene av dem skal være lettere skadet. For den andre var situasjonen søndag ettermiddag uavklart.

Kjenner ikke årsaken

Operasjonsleder Anne Meyer i Sør-Øst poltidistrikt sier at politiet ikke kjenner årsaken til ulykken, men at politiet skal jobbe på ulykkesstedet utover dagen sammen med ulykkesgruppa til Statens Vegvesen.

Politiet fikk melding om ulykken på fylkesvei 192 ved Odden klokken 14.22, og det ble raskt klart at det var alvorlig. To ambulansehelikoptere rykket ut, og riksvei 7 måtte stenges for å brukes til landing.

Redningsarbeidet skapte noen utfordringer for søndagstrafikken.

Nå dirigeres trafikken forbi ulykkesstedet mens etterforskningsarbeidet pågår.