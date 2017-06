Krever svar fra justisministeren

Martin Kolberg er leder av kontrollkomiteen. Foto: Grøtt, Vegard Wivestad / NTB scanpix

Politi, brannvesen, og helse under samme tak. Den felles nødsentralen i Drammen ble beskrevet som selve oppskriften på hvordan nødsentralene i Norge skulle organiseres.

Stortinget bestemte at dette var veien å gå. Overraskelsen var derfor stor, da Politidirektoratet i fjor plutselig bestemte at den felles sentralen skulle legges ned, fordi Tønsberg ble valgt som nytt hovedsete for det nye Sør-Øst politidistrikt.

I går kom avsløringene om maktspillet som har foregått i kulissene mellom Justisdepartementet og Politidirektoratet. Ifølge VG har Politidirektoratet presset Justisdepartementet til å fjerne samlokalisering som en del av nærpolitireformen.

– Alvorlig

Det får lederen av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité til å reagere.

– Vi må ta forbehold om at det som står i VG er riktig, men har ingen grunn til å tro at det ikke er tilfelle. Når det er sagt så vil jeg karakterisere dette som svært alvorlig og uakseptabelt, sier Martin Kolberg.

Ifølge Kolberg ble saken diskutert iblant medlemmene i komiteen allerede tirsdag. Han utelukker ikke at saken blir gjenstand for politisk gransking.

– Først og fremst må justiskomiteen håndtere denne saken. Så får vi se hva justisministeren svarer og deretter vurdere om kontrollkomiteen må komme på banen.

–Helsepolitiker Kristin Ørmen Johnsen sa til NRK tirsdag at hun varsler omkamp , er du enig det?

– Det er jeg enig i. Det er hennes egne statsråder som har styrt politidirektoratet på en slik måte at de har fått anledning til å trenere Stortingets vedtak. Det er alvorlig for politidirektøren, men det er også alvorlig for statsråden og statsministeren som ikke har satt nok press, eller fulgt godt nok med, på hva direktoratet har gjort, sier Kolberg.

POD vil ikke la seg intervjue

Politidirektør Odd Reidar Humlegård ville tirsdag ikke la seg intervjue om saken, men henviste til en pressemelding fra Politidirektoratet. Foto: Erlend Andersen Koppergård​ / NRK

Politidirektør Odd Reidar Humlegård vil foreløpig ikke la seg intervjue om denne saken, men i en uttalelse på politi.no skriver han blant annet at VG blander sammen Politidirektoratets ansvar for å klargjøre faglige og økonomiske konsekvenser ved en samlokalisering, med motstand og uvilje mot å få det til.

Han mener Drammen ikke tilfredsstilte kravene for samlokalisering vegg-i-vegg i et nytt og større distrikt.

– Det ville vært behov for store ombygginger, som i sum ville være mer kostnadskrevende enn å legge hovedsetet til Tønsberg, skriver Humlegård