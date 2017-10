Krever 14 års fengsel for voldtekt

Aktor krever 14 års fengsel for den 48 år gamle mannen som er tiltalt for voldtekt av fire kvinner, skriver Drammens Tidende. Aktor mener det er et stort antall voldtekter over mange år, og en del av dem var brutale og smertefulle. Tiltalte nekter for alt.