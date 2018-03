Kraftig snøvær, underkjølt regn og kuling i vente

Per Egil Haga, som er vakthavende meteorolog ved Meteorologisk Institutt, sier vi kan forberede oss på både mye snø og underkjølt regn, noen steder kombinert med vind som kan komme opp i stiv kulings styrke.

– Det vil bli vanskelige kjøreforhold for mange, sier Haga.

Fakta om underkjølt regn Ekspandér faktaboks * Regndråper som ikke er frosset til is selv om temperaturen i dråpene og i lufta omkring er under null grader Celsius, kalles underkjølte. * Når slike dråper treffer jordoverflaten eller andre faste legemer, vil de fryse til is, forutsatt at underlaget også har en temperatur under null grader. * Vanndråper med temperatur ned til rundt 40 kuldegrader kan forekomme i atmosfæren. Skal vanndråpene fryse, må det finnes partikler i dråpene som vannmolekylene kan feste seg til (frysekjerner). (Kilde: Meteorologileksikon) (©NTB)

Begynner i natt

– Det er et nedbørsområde som nå ligger nord på kontinentet. Det beveger seg nordover, og vil etter hvert gi nedbør over store deler av Sør- og Østlandet. Nedbøren kommer nok først inn til Agder natt til søndag. Utover dagen søndag brer det seg videre nord- og østover, så på Østlandet vil det komme i søndag ettermiddag, sier meteorologen.

– Det ser ut til at nedbøren ikke vil gi seg før mandag ettermiddag.Temperaturene ligger på minusstiden, så de fleste stedene vil nedbøren komme som snø. I kystnære strøk i Agder kommer det som sludd og regn,

Underkjølt regn og sterk vind ved kysten

– Det er i de sørlige områdene av Agder, nedre del av Telemark, Vestfold og Østfold, altså i områdene sør for Oslo, hvor det er fare for regn som kan fryse på bakken. Dette fenomenet kan inntreffe allerede i morgen i Vest-Agder, og mandag i Aust-Agder, Telemark og videre østover, sier Haga.

– Hvor mye snø kan vi regne med å få?

– Det ser ikke ut til at det skal bli noe tungt snøfall, men det blir en intensitet på moderat nivå. Det kan nok komme så mye som fra 20 til 30 centimeter snø enkelte steder, men ikke så mye nord for Lillehammer, og heller ikke i øvre Buskerud.

– Hvor sterk blir vinden?

– På kysten fra Oslofjorden og nedover mot Åna-Sira, vil det nok blåse opp i en liten kuling, kanskje en stiv kuling på deler av Agder-kysten. Denne sterke vinden sammen med nedbør vil nok også kunne bidra til at det blir vanskelige kjøreforhold, sier Haga.

Foto: Meteorologisk institutt