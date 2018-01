Korrupsjonstiltalt kvinne: – Ei stor påkjenning

Den hovudtiltalte kvinna verka roleg, men prega da ho kom inn til fyrste dag i rettssalen i ein av landets største korrupsjonssaker.

Den 59-år gamle kvinna er tiltalt for grov korrupsjon og for å ha tatt i mot nærmare 1,2 millionar kroner som byggesaksbehandlar i Drammen kommune.

Da den tiltala kvinna blei pågripen i januar for snart to år sidan, hadde ho vore under politietterforsking i fleire månader. Politiet hadde avlytta telefonen hennar og blant anna filma overlevering av kontantar i ein konvolutt i rådhuset i Drammen.

Vil bli frifunnen

På alle dei 50 punkta i tiltalen svarte ho eit kort og kontant nei da aktor Anne Christine Stoltz Wennersteen innleiingsvis las opp tiltalen.

– Det er naturlegvis ei stor påkjenning for henne. Både tida som er gått og det å vere i retten nå, seier forsvarar, Lars Christian Sunde.

Korrupsjon i Drammen kommune Ekspandér faktaboks En kvinnelig ansatt i Drammen kommune er siktet for grov korrupsjon etter at hun skal mottatt bestikkelser i byggesaker.

Kvinnen skal ha mottatt til sammen flere hundre tusen kroner fra utbyggere.

Saken har vært under etterforskning siden høsten 2015.

Kvinnen ble varetektsfengslet første gang i fire uker fredag 15. januar 2016.

20. januar 2016 ble en mannlig kollega av kvinnen tatt og siktet for grov korrupsjon. Politiet mener han står i ledtog med kvinnen som tidligere ble varetektsfengslet.

Tiltale mot de to saksbehandlerne er ennå ikke tatt ut.

27 utbyggere er siktet for medvirkning til grov korrupsjon. Det er tatt ut tiltale mot seks av disse.

En granskingsrapport fra advokatfirmaet Deloitte fra januar 2017 konkluderte med svak styring, kvalitetssikring og intern kontroll i byggesaksavdelingen i Drammen kommune.

– Svært lei seg for

Påtalemyndigheiten skal seinare i rettssaka legge fram blant anna telefonsamtaler der den tiltalte kvinna skal ha innrømt korrupsjon i samtale med sin eigen syster, som ho skal ha bedt rydde vekk bevis.

– Dette vil ho kome nærmare innpå når ho skal forklare seg. Det sentrale er at ho hadde ein tanke om at det hadde blitt gjort feil i kommunens behandling, og det var noko ho var betenkt over.

Den tiltalte har i avhøyr erkjent at ho har tatt imot pengar, men at dette skal ha vore betaling for husteikningar.

Den fyrste dagen av rettssaka gjekk med til aktoratets innleiingsføredrag av aktor Anne Christine Stoltz Wennersteen. Foto: Gjermund Midtbø / NRK

– Arkiktektoppdragene har ho fått rimeleg betalt for. Ikkje spesielt godt. Diverre har den tiltalte behandla dei same sakene. Det er noko ho er svært lei seg for i ettertid, seier Sunde.

Påtalemyndigheiten meiner den tiltalte kvinna har sitte på begge sider av bordet i sakene med dei 27 tiltakshavarane.

– Me meiner ho har teikna dei forskjellige prosjekta, samtidig som ho har sørga for å bli saksbehandlar sjølv, og tatt betalt for desse sakene. Feilen ligg i at det har blitt gjeve løyve som elles ikkje blitt godkjent, seier aktor Anne Christine Stoltz Wennersteen.

Ikkje korrupsjon

Den 46-år gamle mannlege saksbehandlaren er tiltalt for medverknad til korrupsjon. Media har tidlegare skrive om isfront mellom dei to, men da dei møttest med ein klem i retten i dag, var det ingen teikn på det.

Den tiltalte mannen erkjente heller ikkje straffeskuld, men erkjente forholda i tiltalen.

Mette Yvonne Larsen er forsvarar for den 46 år gamle mannlege saksbehandlaren. Foto: Gjermund Midtbø / NRK

– Han har tatt imot pengar for å formidle oppdrag til den tiltalte kvinna. Det er ikkje straffbart eller korrupsjon. Det er noko ein av og til gjer i arkitektbransjen, seier forsvararen, Mette Yvonne Larsen.

Ifølgje Larsen skal ikkje klienten ha vore kjent med det den 59-år gamle kollegaen eventuelt skal ha føreteke seg.