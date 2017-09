Korrupsjonsrettssak starter i dag

En mann møter i Drammen tingrett i dag tiltalt for korrupsjon. Tiltalen er en av mange etter avsløringen i om at utbyggere betalte penger under bordet til to saksbehandlere i Drammen kommune. Ifølge politiet, skal mannen ha betalt 93.500 kroner for å få godkjent ombygginger.