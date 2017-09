Korrupsjonsetterforskning avsluttet

Drammenspolitiet har avsluttet etterforskningen av korrupsjonssaken som ble anmeldt av Drammen kommune for halvannet år siden. Et forslag til tiltale mot de to hovedsiktede saksbehandlerne i byggesaksavdelingen er nå sendt statsadvokaten, som formelt tar ut tiltalebeslutning. Rettssaken mot de to hovedsiktede er planlagt å gå i januar neste år.