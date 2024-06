Reiten har ikke villet adlyde regjeringens forventning om kutt i bonusene i helt eller delvis statseide selskaper. Staten eier halvparten av aksjene i Kongsberg Gruppen.

Ifølge departementet er flere styreledere i statlige selskap invitert til å møte næringsministeren fremover, deriblant styrelederne i Equinor og Telenor.

I går åpnet SV-leder Kirsti Bergstø overfor DN for at det kan bli kontrollsak dersom regjeringen ikke følger opp signalene om bonuskutt i eierskapsmeldingen fra 2022.

Dette skjer bare noen timer etter at Kongsberg Gruppen i en børsmelding mandag morgen opplyste om en ny milliardkontrakt.

En modell av JSM-Joint Strike Missile som ble vist fram da statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) besøkte Kongsberg Defence & Aerospace i Kongsberg i fjor. Foto: Lise Åserud / NTB

Kontraktssummen utgjør 1,48 milliarder norske kroner. Leveransene av rakettene starter i 2026.

Avtalen omfatter leveranse av Joint Strike Missiles (JSM) til amerikanernes F-35A kampfly.

– Vi er svært glade for at US Air Force – som verdens største operatør av F-35A Lightning II – har besluttet å anskaffe JSM, skriver selskapet i børsmeldingen.

Utviklingen av Joint Strike Fighter Missiles ble initiert i Norge gjennom en kontrakt mellom Forsvarsmateriell og Kongsberg Gruppen i 2013. Missilet er et langtrekkende våpen som kan brukes mot mål på land og til sjøs.