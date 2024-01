Kolonnekjøring over Hardangervidda

Det er fremdeles kolonnekjøring på riksvei 7 over Hardangervidda, og det er fare for at veien blir stengt for kjøretøy under 7,5 tonn. Kjøretøy over 7,5 tonn MÅ bruke kjetting. Ny vurdering kommer klokken 12:00.