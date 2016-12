Kollapset etter to vitaminpiller

– Jeg stod opp om morgenen og så skulle jeg ta mine vanlige vitaminer, forteller Katrine Chi til NRK.

Men den daglige vitamindosen endte i full dramatikk. Det hun trodde var C-vitaminer var i virkeligheten vitamin B3.

– Så gikk det bare noen få minutter så begynte det å stikke i huden over hele kroppen. Det ble bare mer og mer intenst, forklarer Chi.

To små tabletter var nok til at hun kollapset fullstendig.

– Jeg visste ikke hvor jeg skulle gjøre av meg. Jeg måtte få litt luft. Det bare brant mer og mer. Så jeg satte meg ned på trappa. Jeg ble bare mer og mer uvel, sier Chi før hun legger til:

– Så våknet jeg på hellene her av at mannen min klappet til meg i fjeset, rett og slett.

Vitamintilskuddet kan gi ubehagelige bivirkninger. Chi måtte få intravenøs behandling ved legevakten. Foto: Privat

Mange får kraftige reaksjoner

Hun har blitt fortalt av mannen at hun hadde blå lepper og at hun var helt grå i ansiktet. Dramaet endte på legevakten, der hun fikk intravenøs behandling for å komme til hektene.

Men Chis historie er ikke unik.

Medisinsk fagdirektør i Statens legemiddelverk, Steinar Madsen. Foto: Kamilla Marie Johsen / NRK

– Det er ikke helt uvanlig. For særlig når man begynner med vitamin B3 så er det mange som får kraftige reaksjoner, sier medisinsk fagdirektør i Statens legemiddelverk, Steinar Madsen.

– Den vanligste reaksjonen er at man rødmer, altså at man blir rød i huden fordi blodårene i huden utvider seg. Men fordi blodårene utvider seg kan man også få lavt blodtrykk og faktisk besvime, forteller Madsen.

– Tror du folk er klar over disse farene?

– Nei, dette er jo medisiner som man blant annet kan få kjøpt fra utlandet som kosttilskudd, og da kan man få uheldige reaksjoner. Så man skal være forsiktig, sier Madsen.

Etterlyser bedre merking

Katrine Chi etterlyser nå tydeligere advarsler om mulige bivirkninger fra vitamintilskudd.

Katrine Chi ønsker seg at vitamintilskuddene blir bedre merket i fremtiden. Foto: Jan-Erik Wilthil / NRK

– Det står ingen advarsel mot å ta for mye. Det står at man bør begynne med en halv og trappe opp. Men det står ikke noe om at det er fare for liv og helse, forteller Chi.

Og B3 er ikke det eneste vitaminet du bør være forsiktig med.

– Vi ser jo fra tid til annen at folk får alvorlige reaksjoner fordi de bruker for mye vitaminer. Det er jo mange som tror at jo mer man tar av vitaminer, jo bedre er det. Men det er jo faktisk flere vitaminer som kan gi alvorlige reaksjoner og farlige forgiftninger hvis man bruker for mye av det, sier Madsen.

Han trekker fram både vitamin D og vitamin A som eksempler på vitaminer man bør passe på.