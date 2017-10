Knivstukket jente er utskrevet

Jenta som ble knivstukket og livstruende skadet på St. Hallvard videregående skole 4. september er skrevet ut fra sykehuset. – Det er fantastisk å få henne hjem igjen. Det er en gledens dag og en stor lettelse for familien, sier den 16 år gamle jentas far Badar Kiani til Drammens Tidende. En 19 år gammel mann ble pågrepet etter knivstikkingen og han er siktet for drapsforsøk.