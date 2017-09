Knivstikking på skole

Politiet var på plass med flere patruljer og hund. Foto: Per Håkon Solberg / NRK

En person er skadet og er under behandling. Gjerningsmannen stakk fra stedet, men ble pågrepet av politiet etter kort tid.

Skadeomfanget til den skadde er uavklart. Politiet har ingen opplysninger om at andre enn den skadde og gjerningsmannen har vært involvert.

Politiet sier de har kontroll på situasjonen og er på skolen ved flere patruljer.

– Det virket som det var en vanlig krangel mellom en gutt og ei jente. Så ser jeg at gutten begynner å slå. Etter det så ser jeg at han har en kniv, men jeg ser ikke at kniven blir brukt. Så ser jeg at han begynner å løpe så jeg løper etter han, men jeg fikk bare tatt noen bilder, forteller Mathias Helgesen til NRK.

- Hva tenker du om det som har skjedd på skolen?

– En blir jo sjokkert da. En skulle jeg ikke tro at noe slikt skjer i lille Lier liksom, men det gjør tydeligvis det. Jeg er veldig sjokkert og litt redd. Det er vel alle, sier Helgesen.