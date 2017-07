Kjørte av veien – mistet lappen

Mennene som kjørte av veien nord for Hønefoss natt til i går har forklart at de måtte svinge unna et rådyr. Politiet har beslaglagt førerkortet til sjåføren, som er i 20-årene, skriver Ringerikes Blad. Ifølge avisa har en av mennene lettere skader mens to har moderate skader.