Kjemper for sønnen sin

Lagmannsretten skal avgjøre om et par får tilbake omsorgen for sin sønn. Foreldrene ble fratatt gutten kort tid etter fødselen, skriver Ringerikes Blad. Barnevernet mener de ikke er egnet til å gi barnet god nok omsorg. Paret mener de aldri har fått vise at de kan være gode foreldre.