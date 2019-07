«Lørdag 06. juli skjedde det ingen noen gang kunne forestille seg at kunne skje. Vår fantastiske ektemann, far, sønn, bror, svigersønn og svoger Kim Andre Nielsen og hans flotte familie var på sommerferie i Danmark. Dagen, som skulle være en flott familiedag i sommerland, endte i en ubeskrivelig tragedie, da et tog traff bilen de satt i.

Fotball har alltid vært Kim sin store lidenskap, og det som ble prioritert før alt annet. Dette var frem til den dagen han møtte sin store kjærlighet Marthe ❤️. I 2011 ble Kim og Marthe foreldre til en skjønn liten gutt ved navn Benjamin. Benjamin var sin far opp av dage. Fotballinteressen ble deres store felles prosjekt, og selv på ferie i Danmark ble ferdighetene finpusset. I 2012 kom Kim og Marthes datter Julie til verden, ei helskjønn jente med masse liv og livsglede. Med to så tette barn har de alltid hatt utrolig mye glede av hverandre.

Sammen levde disse fire et harmonisk, aktivt og kjærlig familieliv. Ordet kjernefamilie har sjelden stemt bedre. Lørdag 06. juli ble Kim Andre og Benjamin brutalt revet fra oss, 34 og 7 år gamle, dagen før Kim og Marthes bryllupsdag og bare dager før Benjamin sin 8-års dag.

Ord er fattige, og intet er mer meningsløst enn dette. Tilbake står Marthe og Julie, foreldre, søster og øvrig familie igjen og forsøker å finne ut hvordan i verden man går videre herfra.

Kjære Kim og Benjamin, høyt var dere elsket og høyt blir dere savnet. Dere vil for alltid ha en helt spesiell plass i våre hjerter. La oss slå en ring rundt Marthe og Julie og gi dem all den kjærlighet og støtte vi kan.

Det er umulig å forstå dette, og umulig å finne noe som helst rettferdighet i dette – vi oppfordrer alle til å holde rundt hverandre, klemme hverandre, fortell de du er glad i at du er glad i dem. Livet er dyrebart, så sett pris på alle hverdagsøyeblikkene, på de vi har rundt oss. For en ting er sikkert, vi er her på lånt tid, og ingen vet hva morgendagen bringer.

Kjære Kim og Benjamin vi elsker dere uendelig høyt, og kommer til å savne dere hver eneste dag. Hvil i fred ❤️❤️»