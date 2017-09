Kan smitte hele Hardangervidda

En villreinflokk på 500 dyr kan smitte Hardangervidda med skrantesyke. Flokken står like ved Geiteryggtunnelen og har kurs mot smitteområdet i Nordfjella. Det er bestemt at hele villreinflokken i Nordfjella skal skytes for å stanse skrantesyke.