Kaggestad fikk kulturpris

En svært rørt Johan Kaggestad fikk overrakt Modum kommunes kulturpris etter Ridder Johan Kaggestads sykkelritt i Vikersund og Modum i helgen. Rittet, med 400 syklister i alle aldre, ble arrangert for å hedre Kaggestads innsats for sykkelsporten - og for Modum kommune.