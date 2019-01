Jubler over skjeggkre-gjennombrudd

– Dette er veldig gode nyheter og vil ha stor betydning for det generelle boligmarkedet, sier direktør for boligselgerforsikring i Protector forsikring, Merete Christensen Bernau.

HATT STORE KOSTNADER: Direktør i Protector forsikring, Merete Christensen Bernau, forklarer at de har hatt mange utbetalinger i forbindelse med skjeggkre. Foto: Kjartan Ovesen, NRK

Hun jubler over at forskere nå har funnet ut hvordan de kan ta knekken på skjeggkre .

Økende problem

Siden skjeggkre ble oppdaget i Norge i 2013, har antallet økt i rekordfart, og skadedyret er observert over hele landet.

– Vi har hatt bekymrede medlemmer som både har kjøpt og solgt bolig med skjeggkre, forklarer jurist og leder for medlemsrådgivning i Huseiernes Landsforbund, Anders Leisner.

Tall fra Folkehelseinstituttet viser at skadedyrfirmaer i 2017 hadde 1500 oppdrag med skjeggkre. Det var en tredobling fra året før.

– Det er et veldig plagsomt problem for dem som rammes, bekrefter Leisner.

GOD EFFEKT: Slik ser resultatene ut når forskerne ved Folkehelseinstituttet har testet ulike typer gift i åtefeller. Foto: Maria Kommandantvold / NRK

Han forteller at mange frykter at skjeggkre sprer seg så fort at man snart har det i alle hus.

– Derfor er det fint om man nå har funnet et middel som kan utrydde dem.

Omstridt tema

Det har i lengre tid vært snakk om at skjeggkre senker boligverdien , og Protector forsikring dekker ikke lenger saker som omhandler skjeggkre.

– Vi har i en periode hevdet at skjeggkre ikke er et grunnlag for verditap på boligen. Det står vi fortsatt fast ved, bekrefter direktør Bernau.

GLEDELIG NYHET: Jurist og leder for medlemsrådgivning i Huseiernes Landsforbund, Anders Leisner, sier det er en gledelig nyhet for alle huseiere at forskerne nå har funnet et middel som tar knekken på skjeggkre. Foto: Huseiernes Landsforbund

I mars kunne fire av seks forsikringsselskaper NRK snakket med fortelle at de ikke dekker bekjempelse av skjeggkre i sine innbo- eller bygningsforsikringer.

– Vi har hatt mange utbetalinger i forbindelse med skjeggkre, så å få en saneringsmetode som fjerner dem hadde vært veldig bra, understreker Bernau.

En lettelse

Hvis man skal selge bolig og er klar over at man har skjeggkre, er man pliktig til å oppgi det, forklarer Leisner.

– Jeg vil tro at mange vegrer seg for å kjøpe en bolig som har skjeggkre. Finnes det derimot en enkel måte man kan utrydde dem på tar man vekk mange av disse problemene.

DEFINERES SOM SKADEDYR: Skjeggkre defineres som skadedyr, men de gjør under normale forhold lite skade. Foto: Tordis Gauteplass / NRK

Leisner tror det vil være en lettelse for alle huseiere som skal selge eller kjøpe bolig om middelet blir godkjent av Miljødirektoratet.

– Det er ikke noe hyggelig å hverken selge eller kjøpe bolig som er fult av ekle, hårete kryp, forklarer Leisner før han legger til:

– Derfor tror jeg det vil være en glede for alle huseiere hvis dette er et middel som viser seg å være effektiv og ufarlig.