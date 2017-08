Jonas Gahr Støre til Utøya

Arbeidarpartiets statsministerkandidat Jonas Gahr Støre skal møta AUF-ungdomar på Utøya i Hole i dag. Målet for partiet til hausten er å vinna val, men ifølge VG har Arbeidarpartiet lågare oppslutning no enn på fleire år. Samtidig viser avisa si måling at Gahr Støre tek ifrå Solberg-regjeringa fleirtalet på Stortinget.