Jonas-drapet: Politiet ferdig etterforsket

Det har gått over et år siden Jonas Aarseth Henriksen ble funnet drept ved en hytte i Nes i Ådal.

Fem personer er siktet for drap eller medvirkning til drap. Alle nekter for å ha noe med drapet å gjøre.

Politiinspektør Odd Skei Kostveit.

En av dem, en 29-åring fra Rena, sitter fortsatt varetektsfengslet. Politiet mener denne mannen utførte drapet alene.

Nå er politiets innstilling sendt til statsadvokaten, men politiet ønsker ikke si noe om innholdet.

– Det har gått litt over ett år siden Jonas ble brutalt revet fra oss. Når politiet er ferdig med etterforskningen og sender det over til statsadvokaten, så synes vi det er bra, sier Ivar Borgen, stefaren til Jonas.

Ivar Borgen, stefaren til Jonas Henriksen, er glad saken nå er ferdig etterforsket. Foto: Anders Haualand / NRK

Trolig et par måneder

Statsadvokaten anslår å bruke rundt én måned, men at det avhenger av sakens omfang og kompleksitet.

– Når den kommer inn hit skal statsadvokatembetet gå igjennom saken og gjøre sin vurdering, og så sende sitt forslag/innstilling til riksadvokaten, sier statsadvokat Vibeke Gjøslien.

Det er riksadvokaten som til slutt tar ut tiltaler i saken. De har også en forventet saksbehandlingstid på fire til seks uker og kan ikke anslå noe mer nøyaktig før de har fått tilsendt saken.

Det vil dermed trolig gå et par måneder før man får vite endelige tiltaler.

– Vi har jo ventet en stund allerede. Men at det nå blir sendt over til statsadvokaten gjør at vi har en tidsramme på når ting skjer videre, sier Borgen.

Du trenger javascript for å spille av lydklippet «Drapet på Jonas Henriksen: Moren forteller».

Ikke funnet drapsvåpenet

NRK har tidligere skrevet om at drapsvåpenet fortsatt ikke er funnet. Politiet mener dog at det ikke er avgjørende for en rettssak.

Henriksen ble banket opp, fikk ubudne gjester utenfor leiligheten sin og levde i konstant frykt før han ble drept.

NRK har fått tilgang til et 30 siders dokument hvor Henriksen gikk igjennom alle hendelsene han ble utsatt for:

Rettssaken skal etter planen gå i februar eller mars.

– Det er klart at det er belastende å gå og vente. Og i hvert fall når det også da er flere av dem som er løslatt, har søster Ida Aarseth Pedersen tidligere sagt til NRK.